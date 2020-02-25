2020-02-25T20:08:57+03:00
Происшествия

50 пьяных «защитников отечества» за рулем выявили в Петербурге в минувшие выходные

Водители отметили праздник на «ура» - 47 человек пили алкоголь, а трое употребляли наркотики
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге прошли рейды "Нетрезвый водитель" в выходные во время Дня защитника Отечества.В Петербурге прошли рейды "Нетрезвый водитель" в выходные во время Дня защитника Отечества.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В минувшие праздничные выходные в Петербурге бдительные сотрудники ГИБДД провели рейды «Нетрезвый водитель». Все затраты, брошенные на усилие контроля за ситуацией на дорогах, окупились сполна – оказалось, что местные автолюбители не прочь отметить День защитника Отечества с размахом.

- В минувшие выходные выявили 50 нетрезвых водителей. Из них 47 находились в состоянии алкогольного опьянения, а трое – в состоянии наркотического. 15 человек отказались от прохождения медицинского освидетельствования, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Из 50 горе-водителей шестерых задержали. Все из-за того, что они повторно управляли машиной, находясь подшофе. Сейчас им грозит уголовная ответственность. В худшем случае они получат "путевку" в тюрьму на срок до двух лет.

Помимо выявления пьяных водителей, инспекторы ГИБДД пресекли за прошедшие три выходных дня сразу 512 административных правонарушений на дорогах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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