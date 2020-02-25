2020-02-25T21:40:11+03:00
Происшествия

Две «бабушки-колдуньи» обнесли квартиру 85-летней пенсионерки в Петербурге

Женщины убедили пенсионерку в том, что у нее порча, и проникли в квартиру
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге две "целительницы" украли у пенсионерки 300 тысяч рублей.В Петербурге две "целительницы" украли у пенсионерки 300 тысяч рублей.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Две «колдуньи» обнесли квартиру 85-летней пенсионерки в Петербурге. Это случилось еще 21 февраля, но бабушка пошла в полицию лишь три дня спустя, вычислив обман и пропажу большой суммы денег. Дело было так – в полдень в четверг в одну из квартир дома №45 на Альпийском переулке заглянули женщины-мошенницы. Заметив преклонный возраст хозяйки, они представились целительницами и начали уверять, что на пенсионерке лежит порча.

- Под предлогом помощи злоумышленницы зашли в квартиру потерпевшей женщины, где совершили хищение 300 тысяч рублей. После этого они скрылись. По приметам обоим мошенницам около 70 лет. Это женщины славянской внешности. Их рост около 165 сантиметров. Одна была одета в куртку темного цвета, а другая в демисезонное пальто, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах.

К пострадавшей пенсионерке уже ездила следственно-оперативная группа. Помочь в розыске «целительниц» может запись с камеры видеонаблюдения в лифте. Также из квартиры бабушки изъяли следы пальцев рук, обуви и подозрительную газету.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Две «бабушки-колдуньи» обнесли квартиру 85-летней пенсионерки в Петербурге
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