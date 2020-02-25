2020-02-25T22:14:16+03:00
Общество

Закрытие отделения спортивного ориентирования во Всеволожске взбудоражило общественность

Сильнейшие в Ленобласти спортсмены могут остаться ни с чем
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Ленобласти активисты выступили против присоединения отделения ориентирования во Всеволожске к Центру ГТО. Фото: change.orgВ Ленобласти активисты выступили против присоединения отделения ориентирования во Всеволожске к Центру ГТО. Фото: change.org
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В Сети уже 2600 человек подписались под петицией отменить ликвидацию отделения спортивного ориентирования во Всеволожской спортивной школе Олимпийского резерва. Местные власти решили присоединить больше 250 спортсменов и тренеров к Центру ГТО. По мнению общественности, там не смогут обеспечить подготовку атлетов. Тренеры Всеволожской спортшколы и их воспитанники уверены – это не реорганизация, а закрытие и полный развал ориентирования.

- Всеволожской СШОР - 22 года. За это время местные спортсмены неоднократно становились чемпионами самых крупных международных и всероссийских соревнований. Также тренеры отделения и их воспитанники неоднократно выдвигались на звание лучших в Ленинградской области, - отмечает Peterburg2.

Неравнодушные жители Всеволожска и всей Ленобласти написали жалобу в Общественную палату, губернатору Ленобласти Александру Дрозденко и в местную администрацию.

Добавим, что возмущенных активистов заверили – перевод отделения спортивного ориентирования осуществят с сохранением финансового обеспечения и численности сотрудников. Но тренеры и атлеты пока мало верят словам чиновников и намерены жаловаться в СМИ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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