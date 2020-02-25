2020-02-25T23:13:29+03:00
Происшествия

Младший сын подделал прощальную записку матери, а затем задушил и утопил ее в Ижоре

Мужчина скрывался от следствия почти год, но сейчас его схватили [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Ленобласти поймали мужчину, который год скрывался от следствия по уголовному делу об убийстве матери. Фото: lenobl.sledcom.ruВ Ленобласти поймали мужчину, который год скрывался от следствия по уголовному делу об убийстве матери. Фото: lenobl.sledcom.ru
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Полицейские и следователи, кажется, разгадали загадку убийства женщины, произошедшего в начале весны 2019 года в Ленобласти. Тогда под мостом на Красносельском шоссе нашли тело 62-летней пенсионерки, жительницы одного из садоводств неподалеку. Ее разыскивал через полицию старший сын. А теперь полицейские подозревают в убийстве младшего.

- 37-летнего мужчину задержали. По версии оперативников, он задушил ее электрическим кабелем после бытового конфликта. Ссоры часто происходили в семье. Младший сын сжег орудие преступление, вывез тело матери к реке Ижоре и утопил. Пытаясь запутать следствие, он написал от имени матери прощальную записку. В ней мужчина указал, что родитель якобы уехала из дома из-за неразрешимого семейного конфликта, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Мужчина показал следователям, как именно убил мать, и скрыл следы. Фото: lenobl.sledcom.ru

Мужчина показал следователям, как именно убил мать, и скрыл следы. Фото: lenobl.sledcom.ru

Следователи уже наведались в квартиру подозреваемого для обыска. С автомобилем он распрощался тут же – его изъяли как важную улику.

- В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, - добавили в пресс-службе СК РФ по Ленобласти.

Судя по фотографиям со следственного эксперимента, мужчина сознался в содеянном. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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