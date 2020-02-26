2020-02-26T00:43:53+03:00
Происшествия

Злостный нарушитель ПДД за рулем «Шевроле» погиб, вылетев на «встречку» в Ленобласти

Молодого человека лишили прав за пьяное вождение, его стаж составлял всего лишь полгода
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Ленобласти разбился насмерть злостный нарушитель ПДД.В Ленобласти разбился насмерть злостный нарушитель ПДД.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В Ленобласти разбился насмерть бесправник за рулем «Шевроле», вылетев на встречную полосу и столкнувшись с «Мерседесом» и «Митсубиси». Все произошло на третьем километре автодороги «Большие Пороги - поселок имени Свердлова». От сильнейшего удара 23-летний водитель «Шевроле» погиб на месте. Его пассажиры, мужчина 1987 года рождения и 20-летний парень отделались травмами средней степени тяжести.

- Также в ДТП пострадала 52-летняя пассажирка «Митсубиси». Врачи скорой помощи диагностировали у нее травмы средней степени тяжести. Освещение в населенном пункте отсутствует. Камер поблизости нет, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Известно, что молодой водитель «Шевроле» не раз нарушал ПДД и имеет стаж всего лишь в полгода. Через месяц после получения прав, он их лишился на полтора года за пьяную езду. Видимо, это его не остановило, что и привело к трагедии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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