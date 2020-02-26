Утопленника с пакетом на голове и камнями на шее достали из залива под Выборгом
В Ленинградской области, под Выборгом, нашли труп неизвестного мужчины. Полуразложившееся тело достали из Банного залива в поселке Северный днем во вторник, 25 февраля. По многим признакам, утонул человек не самостоятельно, так как на голове у него был полиэтиленовый пакет.
- Останки неизвестного мужчины находились в воде, в 20 метрах от Октябрьской улицы в поселке. На голове у мертвеца был надет полиэтиленовый пакет, а к шее привязан мешок с камнями, - сообщает АН «Оперативное прикрытие».
Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов сразу определить возраст умершего человека не смогли. По всей видимости, тело долгое время пролежало в воде, так как подверглось сильному разложению.
Труп был направлен в морг для проведения экспертизы, которая поможет точно установить причины смерти.
ИСТОЧНИК KP.RU