2020-02-26T10:34:46+03:00
Общество

Внимание водители: в среду на дорогах мокрый снег и гололед

После долгого тепла температура упадет ниже ноля градусов
Петр КИБЕР
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Водителей предупреждают о гололеде на дорогах.Водителей предупреждают о гололеде на дорогах.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Нынешняя зима не балует жителей Петербурга и Ленобласти морозами и снегом. На улице почти всегда слякоть, а термометры показывают температуру около ноля. Так будет и в среду, вот только небольшой морозец, из-за которого может образоваться гололед и мокрый снег усложнят обстановку на дорогах. водителям лучше быть повнимательнее.

- 26 февраля Санкт-Петербург окажется на северо-восточной периферии циклона. В регионе ожидается преимущественно облачная погода, местами пройдут небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, возможна гололедица, - пишет в «Фейсбуке» метеоролог Михаил Леус.

Чуть прохладнее традиционно в Ленинградской области. Там до - 4 градусов и северо-восточный ветер скоростью 5-10 метров в секунду, что также способствует образованию гололедицы.

Примерно такой же будет погода и в ближайшие два дня. В четверг и пятницу термометры также покажут от 0 до -2 градусов. С возможной гололедицей на дорогах, но без осадков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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