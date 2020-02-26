Повара ресторана убили лопатой и закопали у метро «Шушары»

26 Февр. 2020 2020-02-26T12:03:03+03:00

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В Петербурге нашли повара одного из городских ресторанов, который пропал еще осенью 2019 года. Около 23 часов 23 сентября 24-летний молодой человек, уроженец Таджикистана, ушел с работы на Московском проспекте и пропал. Спустя два дня, так и не дождавшись сына дома, в полицию обратился его 48-летний отец. И только во вторник, 25 февраля, разложившийся труп пропавшего нашли.

- В ноябре 2019 года по факту пропажи молодого повара полиция возбудила уголовное дело по признакам убийства. Расследование вывело правоохранителей на 29-летнего двоюродного брата парня, которого задержали вечером 25 февраля, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Оказалось, что около 23:50 часов, в лесном массиве около станции метро «Шушары» мужчина черенком лопаты убил своего молодого брата. После этого, он закопал повара в 200 метрах от дома 113 по Софийской улице. Там полиция и нашла тело пропавшего. Труп находился в земле и успел сильно прогнить.

Причины убийства на данный момент выясняются. Тело направлено на экспертизу для установления личности. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU