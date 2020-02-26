Прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Софию возобновятся 18 апреля

26 Февр. 2020 2020-02-26T12:43:07+03:00

Храм Александра Невского в Софии. Добраться до этой достопримечательности с 18 апреля из Санкт-Петербурга можно за 3,5 часа. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Самолеты будут летать в столицу Болгарии до конца октября 2020 года

Изменить размер текста: A A

Аэропорт Пулково объявил о возобновлении регулярных рейсов в столицу Болгарии. Авиасообщение между Санкт-Петербургом и Софией будет открыто 18 апреля 2020 года. Перевозчиком выступит болгарская авиакомпания Bulgaria Air. Как сообщили в пресс-службе Пулково, рейсы по этому маршруту не выполнялись из аэропорта Северной столицы с марта 2014 года.

- Перелет на Airbus A319 из Санкт-Петербурга в Софию займет три с половиной часа, - добавили в Пулково. - Полеты продлятся до 24 октября 2020 года.

Билеты туда-обратно из Санкт-Петербурга в Софию обойдутся минимум в 30 тысяч рублей. Фото: air.bg

На сайте авиакомпании Bulgaria Air уже можно купить билеты на самолет Санкт-Петербург - София и обратно. Перелет обойдется не дешево. Так, например, на рейс 18 апреля стоимость билетов начинается от 216 евро (15 500 рублей - по курсу на 26 февраля, - прим.Ред.) в одну сторону. Вылет из Санкт-Петербурга в 19.20, в Болгарии пассажиры приземлятся в 22.50. Обратные билеты обойдутся приблизительно в такую же сумму. На выбранную нами дату 22 апреля сайт выдал самый дешевый билет по цене 224 евро (15 900 рублей). Вылет из Софии в 14.55, прилет в Петербург - в 18.25.

Также в новом летнем сезоне 2020 Bulgaria Air будет осуществлять полеты из Санкт-Петербурга в Варну и Бургас. Планируется, что первые самолеты отправятся на черноморское побережье 2 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU