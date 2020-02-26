2020-02-26T12:43:40+03:00
Происшествия

Молодому петербуржцу, заживо сжегшему собутыльника, дали 15 лет тюрьмы

Сам мужчина все отрицал и уверял, что его оговорили
Петр КИБЕР
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Молодой мужчина сжег заживо приятеля и получил 15 лет колонии. Фото: Объединенная пресс-служба судов СПбМолодой мужчина сжег заживо приятеля и получил 15 лет колонии. Фото: Объединенная пресс-служба судов СПб
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Петербургский городской суд вынес приговор в отношении молодого мужчины, которого обвиняли в убийстве собутыльника. По версии следствия, он сначала избил знакомого, а потом облил керосином и заживо сжег.

- Суд установил: в ночь с 26 на 27 декабря 2018 обвиняемый, в квартире дома 23 по Витебскому проспекту, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта с С., умышленно нанес последнему 3 удара кулаком в лицо. Далее взял бутылку с горючей жидкостью, облил С. и поджег, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

От полученных ожогов потерпевший погиб на месте. Сам обвиняемый вину не признал, заявил, что все время спал в соседней комнате, а выбежал на пожар о пытался его потушить. Мужчина заявил, что его оговорили.

Надо сказать, что в 2011 году подсудимый уже попадал под уголовное дело об убийстве, когда до смерти забил знакомого табуреткой. Еще раньше, в подростковом возрасте он был дважды судим за разбой и грабеж.

Не удалось ему уйти от наказания и в этот раз. За жестокое убийство судья назначил молодому петербуржцу 15 лет колонии особого режима. Мужчина также выплатит 299 тысяч рублей компенсации брату погибшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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