Молодому петербуржцу, заживо сжегшему собутыльника, дали 15 лет тюрьмы
Петербургский городской суд вынес приговор в отношении молодого мужчины, которого обвиняли в убийстве собутыльника. По версии следствия, он сначала избил знакомого, а потом облил керосином и заживо сжег.
- Суд установил: в ночь с 26 на 27 декабря 2018 обвиняемый, в квартире дома 23 по Витебскому проспекту, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта с С., умышленно нанес последнему 3 удара кулаком в лицо. Далее взял бутылку с горючей жидкостью, облил С. и поджег, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
От полученных ожогов потерпевший погиб на месте. Сам обвиняемый вину не признал, заявил, что все время спал в соседней комнате, а выбежал на пожар о пытался его потушить. Мужчина заявил, что его оговорили.
Надо сказать, что в 2011 году подсудимый уже попадал под уголовное дело об убийстве, когда до смерти забил знакомого табуреткой. Еще раньше, в подростковом возрасте он был дважды судим за разбой и грабеж.
Не удалось ему уйти от наказания и в этот раз. За жестокое убийство судья назначил молодому петербуржцу 15 лет колонии особого режима. Мужчина также выплатит 299 тысяч рублей компенсации брату погибшего.
ИСТОЧНИК KP.RU