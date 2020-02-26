Рецидивиста задержали за серию краж из частных домов в Ленобласти
Полиция Ленинградской области раскрыла серию краж из частных домов и построек в Ломоносовском районе. 14 февраля правоохранители задержали 37-летнего жителя Петербурга по подозрению в краже из дачи в садоводстве СНТ «Можайское». Выяснилось, что мужчина ранее неоднократно судим за подобные преступления.
- Во время расследования было установлено, что подозреваемый причастен еще к 12 кражам из частных домов, в том числе строящихся, в разных деревнях и садоводствах Ломоносовского района, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.
Отмечается, что общая сумма ущерба составляет более 200 тысяч рублей. Все кражи были совершены в ноябре-декабре 2019 года.
По всем фактам хищения были возбуждены уголовные дела. Похищенное имущество частично изъято.
В настоящее время устанавливаются иные эпизоды противоправной деятельности задержанного. Подозреваемый арестован.
ИСТОЧНИК KP.RU