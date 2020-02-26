2020-02-26T13:20:21+03:00
Происшествия

Рецидивиста задержали за серию краж из частных домов в Ленобласти

Петербуржец подозревается в том, что он обчистил 13 частных построек в Ломоносовском районе
Лилия КОЗЛОВА
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В Ленобласти раскрыли серию краж из частных домов Ломоносовского районаВ Ленобласти раскрыли серию краж из частных домов Ломоносовского районаФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Полиция Ленинградской области раскрыла серию краж из частных домов и построек в Ломоносовском районе. 14 февраля правоохранители задержали 37-летнего жителя Петербурга по подозрению в краже из дачи в садоводстве СНТ «Можайское». Выяснилось, что мужчина ранее неоднократно судим за подобные преступления.

- Во время расследования было установлено, что подозреваемый причастен еще к 12 кражам из частных домов, в том числе строящихся, в разных деревнях и садоводствах Ломоносовского района, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

Отмечается, что общая сумма ущерба составляет более 200 тысяч рублей. Все кражи были совершены в ноябре-декабре 2019 года.

По всем фактам хищения были возбуждены уголовные дела. Похищенное имущество частично изъято.

В настоящее время устанавливаются иные эпизоды противоправной деятельности задержанного. Подозреваемый арестован.

ИСТОЧНИК KP.RU

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