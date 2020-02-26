2020-02-26T13:24:32+03:00
Общество

В гараже у бизнесмена нашли легендарную трехлинейку Мосина со спиленным номером и 322 патрона к ней

Оружие и боеприпасы изъяли, уголовное дело заведено
Петр КИБЕР
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У бизнесмена из Ленобласти нашли винтовку Мосина и 320 патронов к ней. Фото: wikimedia.org /Почта России, ИТЦ «Марка». Художник — В. Бельтюков, Общественное достояние.У бизнесмена из Ленобласти нашли винтовку Мосина и 320 патронов к ней. Фото: wikimedia.org /Почта России, ИТЦ «Марка». Художник — В. Бельтюков, Общественное достояние.
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Неизвестно от кого собирался отстреливаться гендиректор одной из коммерческих фирм, живущий в Ленобласти, но в гараже его частного дома нашли винтовку и больше 300 патронов к ней.

- 25 февраля в дежурную часть из отдела УФСБ России по СПб и ЛО в городе Кингисепп поступил материал о том, что во время обыска в деревне Ополье, в гараже, принадлежащем мужчине 1970 года рождения, изъяты винтовка системы Мосина со спиленным номером без затвора и 322 патрона калибра 7,62 мм, - сообщает источник в правоохранительных органах.

Проведенная экспертиза показала, что и сама винтовка и патроны полностью исправны и являются боевыми. Сейчас полицейские выясняют, имеет ли найденное оружие криминальный след.

Уголовное дело заведено по статье «Незаконный оборот оружия», по которой мужчине грозит до 4 лет тюрьмы.

Справка «КП»:

Трехлинейная винтовка Мосина разработана инженером Тульского и Сестрорецкого оружейных заводов Сергеем Ивановичем Мосиным в 1891 году. С 1892 года стояла на вооружении российской армии. Выпускалась в семи странах до 1965 года. Отличается исключительной надежностью, применяется в военных конфликтах до сих пор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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