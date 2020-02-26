2020-02-26T13:42:28+03:00
Происшествия

В Ленобласти украли мазут на 30 миллионов рублей

В организованную группировку вошли 15 человек, в том числе работники нефтеперерабатывающего завода
Лилия КОЗЛОВА
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Члены организованной группы похитили мазут на сумму более 30 миллионов рублей с нефтеперерабатывающего завода в ЛенобластиЧлены организованной группы похитили мазут на сумму более 30 миллионов рублей с нефтеперерабатывающего завода в ЛенобластиФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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На скамью подсудимых попали члены организованной группы, которые в Ленинградской области похитили мазут на сумму более 30 миллионов рублей. Кражи осуществляли 15 человек в возрасте от 33 до 60 лет, некоторые из них работали на нефтеперерабатывающем заводе в городе Кириши.

- С января по апрель 2018 года с нефтеперерабатывающего завода был похищен топочный мазут. По версии следствия, в организованную группу входили работники данного завода, являющиеся товарными операторами цеха. Они, находясь на рабочей смене, при взвешивании грузовых автомобилей с отгруженным мазутом при помощи специальной программы, заранее созданной и установленной на рабочий компьютер, занижали вес автомобиля с находящимся в полуприцепе цистерне грузом. Следовательно, в этот самый момент взвешивания и происходило хищение нефтепродуктов на 20 тонн, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

После краденный мазут сбывали другие члены банды. Таким образом, обвиняемые причинили материальный ущерб на сумму более 30 миллионов рублей нефтеперерабатывающему заводу, похитив около 3 тысяч тонн нефтепродукта.

Все члены группировки были выявлены и задержаны. По факту возбуждено уголовное дело, по которому предусмотрено наказание в виде 10 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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