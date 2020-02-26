Частный детектив рассказала, что ее собирались похитить в Петербурге

26 Февр. 2020 2020-02-26T13:56:51+03:00

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В Петербурге расследуют уголовное дело о приготовлении к похищению человека. Как стало известно в среду, 26 декабря, в следственный комитет обратилась жительница Москвы, работающая частным детективом. По ее словам, некие люди собирались похитить ее. Мотив – ее профессиональная деятельность.

- Женщина считает, что несостоявшиеся похитители собирались выкрасть ее для того, чтобы выпытать информацию о местонахождении пятилетнего сына ее доверительницы, которая скрывает ребенка от своего бывшего сожителя и отца ребенка, - сообщили в следственном комитете Петербурга.

Во время расследования было установлено, что действительно некая группа людей готовила похищение частного детектива, собирали о ней сведения, о ее семье, местах пребывания, в том числе, используя GPS-трекер.

В настоящий момент по уголовному делу проведены обыски по месту проживания лиц, которые могут обладать информацией, имеющей значение по уголовному делу, допрашиваются свидетели, проводятся иные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU