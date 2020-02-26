Новым детским омбудсменом Петербурга стала Анна Митянина

26 Февр. 2020 2020-02-26T14:31:14+03:00

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Петербургские депутаты выбрали нового уполномоченного по правам ребенка. Им стала Анна Митянина. Изначально кандидатов было четверо, во второй круг голосования вышли сотрудница аппарата ЗакСа Юлия Шик и вице-губернатор Петербурга, курирующая социальные вопросы Анна Митянина. Ее предлагал Смольный. При этом Шик, не имеющая опыта подобной работы, получила 33 голоса парламентариев против 28 у Митяниной.

- По результатам тайного голосования во втором туре детским омбудсменом избрана Анна Митянина. Сейчас она вышла на трибуну для принятия присяги, - сообщает корреспондент «КП-Петербург» из Мариинского дворца.

Напомним, что ранее должность детского омбудсмена два пятилетних срока подряд занимала Светлана Агапитова, однако 20 января 2020 года ее полномочия истекли и, по регламенту, она не могла более претендовать на должность.

Изначально предполагалось, что Митянина станет безальтернативным вариантом, тем более, что ее кандидатуру утвердила и главный детский омбудсмен России Анна Кузнецова, однако позднее появились еще три фигуры и неожиданная интрига.

Справка «КП»:

Митянина Анна Владимировна – вице-губернатор Санкт-Петербурга

Отвечает за решение вопросов социальной и демографической политики Санкт-Петербурга, социальной защиты, здравоохранения, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, труда и занятости населения.

Выдвигается Губернатором Санкт-Петербурга

Дата рождения 30 сентября 1971 г.

Образование – высшее, Санкт-Петербургский государственный университет, юриспруденция.

Действительный государственный советник Санкт-Петербурга 1 класса.

Награды: медаль «В память 300-летия Санкт-Петербурга», медаль I степени «За заслуги в защите прав и свобод граждан», почетное звание «Заслуженный юрист Российской Федерации», звание «Ветеран труда», благодарность Президента РФ, знак отличия «За заслуги перед Санкт-Петербургом».

ИСТОЧНИК KP.RU