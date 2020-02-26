Петербуржца, уехавшего на дачу праздновать 23 февраля, нашли мертвым в канаве

26 Февр. 2020 2020-02-26T15:03:34+03:00

Изменить размер текста: A A

Жителя Петербурга, который отправился на дачу отпраздновать День защитника Отечества, нашли мертвым. В минувшую пятницу, 21 февраля, 58-летний мужчина уехал в СНТ «Липки», который располагается в Кировском районе Ленобласти. Семье обещал, что вернется после праздника, 24 февраля. Однако дома он больше так и не появился.

- Утром во вторник, 25 февраля, в полицию обратилась жена пропавшего и рассказала, что у нее пропал муж. По ее словам, с супругом она созванивалась 23 февраля. Тот сообщил, что он на даче и собирается вернуться днем 24 февраля, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Но в назначенный день мужчина домой не вернулся. Тогда его сын отправился на дачу искать отца. Когда приехал, то увидел, что машина стоит на участке, а вот мужчины нет. Опросив соседей узнал, что они тоже его не видели с 24 февраля.

Позже мужчину все-таки нашли. Его труп лежал в канаве, в 10 метрах от их участка, расположенного на пятой линии. При осмотре, на теле внешних признаков насильственной смерти обнаружено не было. Труп направлен в морг для установления причин кончины мужчины.

ИСТОЧНИК KP.RU