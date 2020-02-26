В Петербурге предложили лечить гиперактивность у собак с помощью искусственного интеллекта

26 Февр. 2020 2020-02-26T15:48:09+03:00

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Петербургские ученые из университета ЛЭТИ занимаются разработкой уникального алгоритма, который поможет диагностировать синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) у собак. Также это расстройство можно будет лечить при помощи искусственного интеллекта. Специалисты считают, что система значительно поможет ветеринарам, занимающимся данным направлением.

- Заболевание, выражающееся в импульсивности, невнимательности и агрессивности животного, ставит под угрозу качество жизни собаки и самого хозяина. Уникальное вычислительное средство автоматически анализирует движение четвероногого по видеозаписям, полученным в ходе поведенческой консультации, - пишут «Невские новости».

Во время исследований, ученые выделили три параметра характерных закономерностей в движении собак, подверженных СДВГ. Это высокая скорость передвижения, большой охват комнаты и частая переориентация в пространстве. Специалисты уверенные, что полученные ими данные могут стать основой для автоматического анализа и более точной диагностике расстройства.

ИСТОЧНИК KP.RU