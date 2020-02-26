В Петербурге сожгли две тонны сыра и масла

26 Февр. 2020 2020-02-26T15:56:58+03:00

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Около двух тонн сыра и масла отправили в огонь сотрудники Росельхознадзора. Продукты, изготовленные в странах Евросоюза и попадающие под санкции, были найдены в соседнем с Финляндией Светогорске. Всю партию товара изъяли о отправили на уничтожение.

- В ходе контрольно-надзорных мероприятий на одном из складов временного хранения города Светогорска, расположенного в Выборгском районе Ленинградской области, было выявлено почти две тонны сыра и масла в ассортименте, - сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Учитывая, что продукты оказались финского и эстонского производства, то легально в Россию они попасть не могли. Ввоз разрешен лишь физическим лицам и не больше 5 килограммов на человека. А это означало контрабанду.

Весь сыр и масло инспектора изъяли и отправили на спецполигон, где есть печи для уничтожения органической продукции. Там всю еду безжалостно сожгли.

ИСТОЧНИК KP.RU