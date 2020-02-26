2020-02-26T16:10:03+03:00
Происшествия

Машина вылетела на тротуар во время массовой аварии в Красносельском районе

На пересечении улиц Доблести и Маршала Казакова столкнулись четыре автомобиля [фото]
Лилия КОЗЛОВА
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Четыре авто столкнулись на оживленном перекрестке в ПетербургеЧетыре авто столкнулись на оживленном перекрестке в ПетербургеФото: СОЦСЕТИ
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Массовая авария произошла на большом перекрестке в Красносельском районе Петербурга. Днем в среду, 26 февраля, на пересечении улиц Доблести и Маршала Казакова не поделили дорогу сразу четыре автомобиля. От удара один из них на скорости вылетел на тротуар и снес ограждение.

- Я свидетель аварии… Белая (машина, прим.ред.) уж очень быстро ехала, а синяя высунулась сильно, вот и результат. А вторая пара, видимо, смотрели на эту аварию и медленно врезались, - рассказали в социальной сети очевидец произошедшего.

В итоге, от удара все автомобили раскидало в разные стороны. Благо, вылетевшая на пешеходную часть машина, никого из прохожих не задела.

- Сейчас ехала там, не работает светофор, - отметила петербургская автомобилистка.

О состоянии участников аварии на данный момент ничего не известно. На место массового ДТП приехала карета «скорой помощи» и сотрудники дорожной инспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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