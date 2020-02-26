Жители Соснового Бора жалуются на агрессивную стаю собак, нападающих на людей
Стая бродячих собак беспокоит жителей Соснового Бора, что в Ленинградской области. В среду, 26 февраля, в социальной сети появилось сообщение от горожанки, которая рассказала, что порядка восьми псов рыщут по улицам, бегают возле учебных заведений и лают на детей.
- При мне сегодня эта стая на кинулась на женщину. Хорошо, что пострадала только сумка и нервная система, - рассказала одна из пользовательниц соцсети.
Горожане просят администрацию заняться стерилизацией псов и определить их в приютыФото: СОЦСЕТИ
Еще одна жительница поведала, как на ее глазах свора набросилась на женщину с собачкой. Отогнать псов ей помогли двое прохожих мужчин.
Местные обратились к администрации и губернатору 47-го региона с просьбой обратить внимание на проблему и решить ее в соответствии с законом.
- Вопрос к администрации города, что там на счет закона о защите животных? В этом году даже денег никаких не запланировано на банальную стерилизацию, - обратилась в комментариях одна из горожанок.
ИСТОЧНИК KP.RU