2020-02-26T16:49:42+03:00
Общество

Жители Соснового Бора жалуются на агрессивную стаю собак, нападающих на людей

Горожане обратились за помощью в администрацию и к губернатору Ленобласти [фото]
Лилия КОЗЛОВА
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Стая бездомных собак беспокоит жителей Соснового БораСтая бездомных собак беспокоит жителей Соснового БораФото: СОЦСЕТИ
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Стая бродячих собак беспокоит жителей Соснового Бора, что в Ленинградской области. В среду, 26 февраля, в социальной сети появилось сообщение от горожанки, которая рассказала, что порядка восьми псов рыщут по улицам, бегают возле учебных заведений и лают на детей.

- При мне сегодня эта стая на кинулась на женщину. Хорошо, что пострадала только сумка и нервная система, - рассказала одна из пользовательниц соцсети.

Горожане просят администрацию заняться стерилизацией псов и определить их в приюты Фото: СОЦСЕТИ

Горожане просят администрацию заняться стерилизацией псов и определить их в приютыФото: СОЦСЕТИ

Еще одна жительница поведала, как на ее глазах свора набросилась на женщину с собачкой. Отогнать псов ей помогли двое прохожих мужчин.

Местные обратились к администрации и губернатору 47-го региона с просьбой обратить внимание на проблему и решить ее в соответствии с законом.

- Вопрос к администрации города, что там на счет закона о защите животных? В этом году даже денег никаких не запланировано на банальную стерилизацию, - обратилась в комментариях одна из горожанок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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