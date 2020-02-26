2020-02-26T16:55:06+03:00
Общество

Экспонаты из Кунтскамеры покажут в Британском музее

43 предмета войдут в экспозицию проекта «Арктика: культура и климат»
Петр КИБЕР
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Экспонаты из Кунтскамеру уедут в Британский музей. Фото: vk.com/club20676955Экспонаты из Кунтскамеру уедут в Британский музей. Фото: vk.com/club20676955
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Экспонаты из петербургской Кунтскамеры отправятся на Туманный Альбион. В Лондоне они попадут в экспозицию знаменитого Британского музея, который создает выставочный проект «Арктика: культура и климат». В Англию поедут предметы традиционного уклада северных народов России.

- В числе 43 предметов: находки из знаменитого Эквенского могильника, из городища Усть-Полуй, шаманские головные уборы, кафтаны, бубны и маски, а также 4 шторки-рисунка Н. Шохова, созданные в 1830-1840 гг., где акварелью на хлопчатобумажной ткани изображены сцены повседневной жизни коренных народов Западной Сибири, - сообщает на страничке «ВКонтакте» пресс-служба Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого.

На данный момент именно петербургский музей (Кунтскамера) считается одним из крупнейших центров по изучению народов Арктики и Сибири. Научные сотрудники регулярно ездят в экспедиции в Якутию, на Чукотку, на Ямал и Кольский полуостров, где своими глазами видят и документально фиксируют изменение традиционного образа жизни народностей, в том числе из-за глобального потепления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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