Экспонаты из Кунтскамеры покажут в Британском музее

26 Февр. 2020 2020-02-26T16:55:06+03:00

Изменить размер текста: A A

Экспонаты из петербургской Кунтскамеры отправятся на Туманный Альбион. В Лондоне они попадут в экспозицию знаменитого Британского музея, который создает выставочный проект «Арктика: культура и климат». В Англию поедут предметы традиционного уклада северных народов России.

- В числе 43 предметов: находки из знаменитого Эквенского могильника, из городища Усть-Полуй, шаманские головные уборы, кафтаны, бубны и маски, а также 4 шторки-рисунка Н. Шохова, созданные в 1830-1840 гг., где акварелью на хлопчатобумажной ткани изображены сцены повседневной жизни коренных народов Западной Сибири, - сообщает на страничке «ВКонтакте» пресс-служба Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого.

На данный момент именно петербургский музей (Кунтскамера) считается одним из крупнейших центров по изучению народов Арктики и Сибири. Научные сотрудники регулярно ездят в экспедиции в Якутию, на Чукотку, на Ямал и Кольский полуостров, где своими глазами видят и документально фиксируют изменение традиционного образа жизни народностей, в том числе из-за глобального потепления.

ИСТОЧНИК KP.RU