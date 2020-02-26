Система VAR будет работать на матче «Зенита» с «Локомотивом»

26 Февр. 2020 2020-02-26T17:27:22+03:00

Судить встречу, которая пройдет 29 февраля на «Газпром Арене», будет Евгений Турбин из Дмитрова

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Стали известны арбитры, которые будут судить встречу «Зенита» и московского «Локомотива» в первом после зимнего перерыва матче Российской премьер-лиги. 29 февраля на поле «Газпром Арены» команды выведет Евгений Турбин из Дмитрова.

- Ему помогут ассистенты — Роман Усачев и Дмитрий Березнев (оба из Ростова-на-Дону), резервный судья — Владимир Москалев, представляющий Воронеж, - сообщает пресс-служба «Зенита».

Кроме этого, на матче будет работать система «видеогол» VAR. «Видеосудьи» - ростовчанин Сергей Иванов и его помощник - Алексей Стипиди из Краснодара. Инспектор - Эдуард Малый, представляющий Волгоград.

Напомним, что игра 20 тура Российской премьер-лиги состоится в ближайшую субботу и начнется в 19:00. «Зенит» на данный момент имеет в активе 45 очков и занимает первое место. «Локомотив» - пятый, у него 34 балла.

ИСТОЧНИК KP.RU