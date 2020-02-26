2020-02-26T17:59:46+03:00
Происшествия

Пассажир, которому не дали зарядку для телефона, устроил дебош на рейсе Москва-Петербург

56-летнего мужчину в Пулково задержали полицейские
Петр КИБЕР
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За отказ дать зарядник петербуржец устроил скандал в самолете.За отказ дать зарядник петербуржец устроил скандал в самолете.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Статус жителя культурной столицы не смог подтвердить 56-летний петербуржец, который устроил скандал в самолете, летевшим из Москвы. Причиной ярости пассажира стало то, что бортпроводники не дали ему зарядку для мобильного телефона.

- В транспортную полицию в Пулково поступило сообщение о необходимости прибытия наряда к самолету, прилетевшего из Домодедово, - сообщает пресс-служба регионального управления МВД на транспорте.

У трапа стражам порядка передали взрослого мужчину, который, по словам стюардесс, громко ругался, скандалил и не реагировал на замечания. Объяснения, что в салоне самолета просто нет розеток, чтобы подзарядить телефон, окончательно вывели петербуржца из себя.

В итоге мужчину доставили в отделение, где не него составили административный протокол за мелкое хулиганство. Удалось ему зарядить мобильник в полиции ил нет, история умалчивает.

ИСТОЧНИК KP.RU

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