2020-02-26T18:53:57+03:00
Авто

С 1 по 30 апреля дороги в Ленобласти закроют для большегрузов

Правительство региона определилось со сроками просушки региональных трасс
Петр КИБЕР
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В апреле из-за просушки для большегрузов ограничат движение по трассам Ленобласти.В апреле из-за просушки для большегрузов ограничат движение по трассам Ленобласти.Фото: Александр ГЛУЗ
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С 1 по 30 апреля дороги Ленинградской области закроются для тяжелых грузовых автомобилей. Причиной для этого станет ежегодная процедура просушки, когда региональные трассы освобождают от лишней нагрузки.

- Весенняя просушка региональных трасс области проводится ежегодно. Этот процесс связан с медленным оттаиванием основания дороги после холодов. Кроме того, в период весенних паводков груженные машины могут нанести серьезный ущерб асфальтовому покрытию, - сообщает пресс-служба правительства Ленобласти.

На асфальтовые трассы не пустят машины с нагрузкой больше пяти тонн на ось, а на гравийные - с тремя тоннами. Впрочем, из любого правила есть исключения. Так, запрет не коснется международных грузовых перевозок, автобусов.

Также смогут проехать грузовики, везущие продукты, животных, кормов для них, лекарства, топливо, удобрения и прочее.

Ограничения не распространяются на сельскохозяйственную технику, машины экстренных и коммунальных служб, а также почтовый транспорт и мусоровозы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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