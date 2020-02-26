2020-02-26T19:31:32+03:00
Общество

Останки бойца Красной армии с молитвой на листке нашли на Невском пятачке

Рядом с павшим солдатом обнаружили множество интересных вещей [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Ленобласти нашли останки павшего бойца Красной армии Михаила Токарева. Фото: vk.com/sv.georgiyВ Ленобласти нашли останки павшего бойца Красной армии Михаила Токарева. Фото: vk.com/sv.georgiy
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Поисковый отряд «Шлиссельбург» обнаружил на Невском пятачке останки бойца Красной армии. Находку обнаружили на дне почти двухметровой траншеи еще 23 февраля, но только пару дней спустя удалось идентифицировать солдата.

Скелет младшего сержанта не полный, но его личность смогли установить. Фото: vk.com/sv.georgiy

Скелет младшего сержанта не полный, но его личность смогли установить. Фото: vk.com/sv.georgiy

Павшим бойцом оказался гвардии младший сержант Михаил Иванович Токарев, который родился в далеком 1923 году. Скелет солдата не полный, а кости разбиты. Тем не менее, при нем оказалось множество интересных вещей, позволяющих хотя бы немного воссоздать его образ.

- Рядом с Михаилом Токаревым нашли диск ППШ, 2 гранаты и запалы к ним, эмалированный котелок, перевязочный пакет с нитками и плетеным шнуром, поясной ремень, железный портсигар, карандаш, медаль «За оборону Ленинграда», - рассказывают поисковики.

Медаль "За оборону Ленинграда", которую еще предстоит отреставрировать. Фото: vk.com/sv.georgiy

Медаль "За оборону Ленинграда", которую еще предстоит отреставрировать. Фото: vk.com/sv.georgiy

Также у павшего бойца сохранился нагрудный карман гимнастерки. В нем лежало кожаное портмоне, где лежали икона, приписное свидетельство, карта мира, удостоверение Союза Красного Креста и листок с молитвой.

Как рассказывает общественное поисковое объединение «Святой Георгий», адрес дома младшего сержанта уже известен. Сейчас все силы брошены на поиск его родных.

Информация об обнаружении бойца появилась в группе поисковиков. Фото: vk.com/sv.georgiy

Информация об обнаружении бойца появилась в группе поисковиков. Фото: vk.com/sv.georgiy

ИСТОЧНИК KP.RU

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