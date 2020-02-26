2020-02-26T20:23:58+03:00
Общество

Умер выдающийся врач-онколог Ленобласти Ласло Роман

Ласло Дюлович был учителем и наставником нескольких поколений ленинградских онкологов
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Скончался бывший главный врач областного клинического онкологического диспансера Ласло Дюлович Роман. Фото: kostyuk.ruСкончался бывший главный врач областного клинического онкологического диспансера Ласло Дюлович Роман. Фото: kostyuk.ru
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26 февраля стало известно о смерти главного онколога Ленобласти Ласло Дюловича Романа. Он родился в далеком 1944 году и всю жизнь посвятил борьбе с раком, став кандидатом медицинских наук и заслуженным врачом РФ. Ласло Дюлович сражался до последнего за здоровье каждого своего пациента.

- Он был учителем, наставником для нескольких поколений ленинградских онкологов. За годы, что врач возглавлял Ленинградский областной клинический онкологический диспансер, система онкологической помощи в нашем регионе вышла на принципиально новый, современный уровень, - вспомнил добрым словом врача губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Ласло Дюлович начинал как обычный хирург, а стал признанный специалистом в лечении опухолевых заболеваний органов системы пищеварения. Последние годы он отвел для написания различных научных работ и передачи знаний младшим поколениям. «КП-Петербург» выражает искренние соболезнования родным, близким и коллегам Ласло Романа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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