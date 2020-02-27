2020-02-27T12:06:06+03:00
Общество

Две тысячи блинов раздадут на Масленицу на Озере Долгом

Утром в воскресенье в Приморском районе Петербурга пройдут массовые гуляния
Лилия КОЗЛОВА
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Тысячи блинов раздадут на Масленицу на Озере ДолгомТысячи блинов раздадут на Масленицу на Озере ДолгомФото: Мария ЛЕНЦ
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Самый сытный праздник года отметят в Приморском районе Петербурга. В честь Масленицы в воскресенье, 1 марта, на Озере Долгом гостей мероприятия угостят блинами. Организаторы планируют напечь гигантскую стопку из двух тысяч блинок, чтобы угощения схватило на всех.

- Готовить блины на Масленицу и угощать ими гостей – это замечательная традиция, которую мы поддерживаем каждый год, – говорит директор Приморского культурного центра Анна Михайлова.

Народные гуляния на Озере Долгом, пересечении проспекта Королева и Ольховой улицы, всегда пользовались большой популярностью у жителей Приморского района. В этом году на сцене весь день будут выступать фольклорные коллективы в народных костюмах, также зрителей ждут театрализованные представления, дружные хороводы и игры со скоморохами.

Кроме этого, активные гости смогут принять участие в традиционных русских забавах и аттракционах: весело провести время можно будет, соревнуясь в хождении в гигантских ботинках, перетягивании каната или борьбе мешками, набитыми соломой.

Для взрослых и детей будет работать зона мастер-классов, где под руководством опытных умельцев можно будет смастерить поделки из бумаги, сделать фигурку масленицы из ткани и соломы или расписать пряники.

Для самых активных участников мероприятия ведущие подготовят конкурсы и игры.

Праздник начнется в 12:00 и закончится в 16:00 феерическим сожжением двухметрового чучела масленицы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Две тысячи блинов раздадут на Масленицу на Озере Долгом