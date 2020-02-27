Таксист пытался изнасиловать пьяную пассажирку в Колпино

27 Февр. 2020 2020-02-27T10:24:00+03:00

Женщине удалось сбежать, но она осталась без куртки, сумки и телефона

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Поездка на такси для жительницы Петербурга обернулась крайне негативно. Вечером в среду, 26 февраля, 31-летняя женщина обратилась в полицию с заявлением о том, что водитель автомобиля, который подвозил ее ночью домой, набросился на нее и попытался изнасиловать. Пассажирке удалось сбежать, однако она лишилась одежды, сумки и телефона.

- По заявлению пострадавшей, все произошло около 04:30 часов в поселке Саперный у железнодорожной станции «29 километр». Женщина призналась, что была пьяна. Видимо поэтому водитель решил воспользоваться ее слабым положением, - сообщили в главном управлении МВД Петербурга.

Таксист попытался изнасиловать пассажирку, снял с нее куртку, в котором был мобильный телефон. Женщина смогла выбежать из автомобиля, после чего, водитель быстро дал по газам и уехал.

В салоне машины осталась сумка женщины. В ней находились 7 тысяч рублей, банковская карта и личные вещи. Общая сумма ущерба составила 21 тысячу рублей.

На данный момент полиция проводит проверку по факту произошедшего и решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

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ИСТОЧНИК KP.RU