В Петербурге представили проект памятника адмиралу Ушакову

27 Февр. 2020 2020-02-27T10:56:14+03:00

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В Петербурге существует набережная имени адмирала Ушакова, военно-морское училище, но до сих пор нет памятника знаменитому флотоводцу - единственный стоит в Кронштадте. Но существует план поставить монумент на площади Труда. А теперь представлен и проект памятника.

- 26 февраля в Центральном военно-морском музее имени императора Петра Великого открылся международный форум «Морские традиции в патриотическом воспитании граждан Российской Федерации», посвященный 275-летию со дня рождения адмирала Федора Федоровича Ушакова. В его рамках представлен эскиз памятника флотоводцу, - сообщает пресс-служба правительства Санкт-Петербурга.

С приветственным словом к участникам форума обратился вице-губернатор города Владимир Кириллов, который отметил, что именно на берегах Невы началась карьера Федора Ушакова. Поэтому в Северной столице и планируется создать историко-архитектурный ансамбль на набережных Невы. Его доминантой станет памятник Петру I на Сенатской площади. Справа и слева от него - символы воинской мощи и славы России – у Троицкого моста генералиссимус Александр Суворов, а у Благовещенского моста – адмирал Федор Ушаков.

ИСТОЧНИК KP.RU