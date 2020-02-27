Ленобласть меняет правила перевозки песка и щебня

27 Февр. 2020 2020-02-27T14:04:27+03:00

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В Ленинградской области активно борются с перевозчиками и владельцами месторождений песка и щебня, чьи большегрузы и незаконные съезды разрушают региональные трассы. Как стало известно в четверг, 27 февраля, дорожный комитет изменил правила перевозки сырья.

- Дорожники составили карты карьеров, владельцы которых не строят законные примыкания, предпочитая заваливать водоотводные канавы дорог песком и землей. Пока их насчитывается 36 во всех районах Ленинградской области. Нелегальные съезды у них регулярно перекапываются районными ДРСУ, - сообщили в администрации Ленобласти.

К началу апреля на ряде участков дорог, которые используются для вывоза из этих карьеров нерудных материалов, будут установлены знаки ограничения предельной нагрузки на ось в пять тонн. Мера продиктована необходимостью сохранить покрытие региональных дорог: постоянные чрезмерные весовые нагрузки негативно сказываются на состоянии грунтового покрытия и асфальта.

Напомним, до конца года в 47-м регионе начнут работать автоматические пункты весогабаритного контроля. Они будут взвешивать фуры в движении, проверяя наличие перегруза.

ИСТОЧНИК KP.RU