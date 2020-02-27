2020-02-27T14:24:17+03:00
Спорт

Спортсменка-инвалид из Петербурга завоевала серебро на чемпионате России по пауэрлифтингу

Марина Бекетова выступила в весовой категории до 52 килограммов, отжав штангу в 90 килограммов
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Спортсменка с инвалидностью из Петербурга завоевала серебро на ЧР по пауэрлифтингу / Фото: Фонд "Точка опоры"Спортсменка с инвалидностью из Петербурга завоевала серебро на ЧР по пауэрлифтингу / Фото: Фонд "Точка опоры"
Изменить размер текста:

Спортсменка с инвалидностью из Петербурга Марина Бекетова в очередной раз доказала, что спортом могу заниматься все. Как стало известно в среду, 26 февраля, 35-летняя девушка стала серебреным призером по пауэрлифтингу на чемпионате России. Соревнования по классическому жиму штанги лежа среди атлетов без физических ограничений прошли в Москве. Марина была единственной спортсменкой из Петербурга и с инвалидностью.

- Конкуренция была небольшая, но, все-таки, пришлось «порубиться» на помосте с достойным соперником из города Саров. Дальнейшие планы - восстановиться и начать с новыми силами и мыслями тренироваться к будущим соревнованиям - поделилась Марина Бекетова с БФ «Точка опоры».

Марина показала класс в весовой категории до 52 килограммов, отжав штангу в 90 килограммов.

В четырехлетнем возрасте, после перенесенного полиомиелита, Марина получила поражение опорно-двигательного аппарата. Спортом начала заниматься в 2012 году и в том же году стала абсолютной победительницей Петербургского турнира на приз Татьяны Смирновой, в 2013 году уже чемпионкой Третьего Открытого Петербургского Турнира по пауэрлифтингу лиц с ПОДА.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Власти Петербурга согласовали марша памяти Немцова
В Петербурге возобновили охоту на нарушителей правил парковки
В Ленобласти муж по видеосвязи ссорился с женой и прострелил себе голову
Снегопад накроет Ленобласть в пятницу
Анну Митянину уволили с должности вице-губернатора Петербурга
Пропавшего 9-летнего школьника нашли в торговом центре Всеволожского района
Собаки-полицейские впервые проверили автобусы Ленобласти на наркотики и взрывчатку
Привычка жениться: Петербурженка шесть раз вышла замуж по расчету
За январь автопроизводство в Петербурге рухнуло на 5%
Судебный иск приостановил строительство коричневой ветки петербургского метро
За убийство бейсбольной битой знакомого, жители Тихвина предстанут перед судом
Дрозденко показал подарок для новорожденных, который начнут вручать в Ленобласти
Спортсменка-инвалид из Петербурга завоевала серебро на чемпионате России по пауэрлифтингу
Дзюба не сыграет за «Зенит» в матче с «Локомотивом»
Ленобласть меняет правила перевозки песка и щебня
На реконструкцию двух фортов Кронштадта дали 4,5 миллиарда рублей
Плантацию марихуаны накрыли в Ленинградской области
Мужчина поймал насильника своей дочери на Невском проспекте
Обманутую дольщицу, живущую в строительном вагончике, обманули еще на полмиллиона рублей
Пьяная женщина умерла в день рождения, упав с лестницы в баре Тихвина
«Газель» с газовыми баллонами перевернулась после ДТП на Торжковской улице
Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга возглавил Кирилл Соловейчик
В Петербурге представили проект памятника адмиралу Ушакову
Водителя без признаков жизни нашли в машине на перекрестке в Выборгском районе
«Юлмарт» может окончательно прекратить работу в Петербурге уже в феврале
Таксист пытался изнасиловать пьяную пассажирку в Колпино
Из дома служителя храма в Колпино украли золото и серебро
Две тысячи блинов раздадут на Масленицу на Озере Долгом