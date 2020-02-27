Спортсменка-инвалид из Петербурга завоевала серебро на чемпионате России по пауэрлифтингу

27 Февр. 2020 2020-02-27T14:24:17+03:00

Спортсменка с инвалидностью из Петербурга завоевала серебро на ЧР по пауэрлифтингу / Фото: Фонд "Точка опоры"

Изменить размер текста: A A

Спортсменка с инвалидностью из Петербурга Марина Бекетова в очередной раз доказала, что спортом могу заниматься все. Как стало известно в среду, 26 февраля, 35-летняя девушка стала серебреным призером по пауэрлифтингу на чемпионате России. Соревнования по классическому жиму штанги лежа среди атлетов без физических ограничений прошли в Москве. Марина была единственной спортсменкой из Петербурга и с инвалидностью.

- Конкуренция была небольшая, но, все-таки, пришлось «порубиться» на помосте с достойным соперником из города Саров. Дальнейшие планы - восстановиться и начать с новыми силами и мыслями тренироваться к будущим соревнованиям - поделилась Марина Бекетова с БФ «Точка опоры».

Марина показала класс в весовой категории до 52 килограммов, отжав штангу в 90 килограммов.

В четырехлетнем возрасте, после перенесенного полиомиелита, Марина получила поражение опорно-двигательного аппарата. Спортом начала заниматься в 2012 году и в том же году стала абсолютной победительницей Петербургского турнира на приз Татьяны Смирновой, в 2013 году уже чемпионкой Третьего Открытого Петербургского Турнира по пауэрлифтингу лиц с ПОДА.

ИСТОЧНИК KP.RU