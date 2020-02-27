2020-02-27T17:39:56+03:00
Общество

Привычка жениться: Петербурженка шесть раз вышла замуж по расчету

В фиктивные браки женщина вступала с иностранцами за деньги
Лилия КОЗЛОВА
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Жительница Петербурга шесть раз вышла замуж ради денегЖительница Петербурга шесть раз вышла замуж ради денегФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Одна жительница Петербурга теперь уже никогда не останется старой девой. Женщина шесть раз выходила замуж, правда, совсем не по любви. В четверг, 27 февраля, прокуратура города подала во Фрунзенский районный суд исковое заявление о признании последнего ее брака недействительным. Дело в том, что женой женщина стала лишь для того, чтобы ее супруг-иностранец получил разрешение на временное проживание в России.

- В ходе проверки выявлен факт заключения фиктивного брака за денежное вознаграждение между гражданкой Российской Федерации и гражданином иностранного государства, на основании которого последний получил разрешение на временное проживание без учета квоты, - рассказали в прокуратуре Северной столицы.

Отмечается, что заключение фиктивного брака в данном случае нарушает интересы государства, так как послужило основанием для получения иностранным гражданином разрешения на временное проживание в России в упрощенном порядке.

Однако это не единственная меркантильная свадьба петербурженки. Сейчас прокуратура продолжает проверку еще пяти браков по расчету, которые заключила эта любвеобильная дамочка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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