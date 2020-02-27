2020-02-27T16:23:02+03:00
Общество

Собаки-полицейские впервые проверили автобусы Ленобласти на наркотики и взрывчатку

Четвероногие правоохранители помогли провести рейд по нелегальным перевозчикам [фото]
Лилия КОЗЛОВА
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В Ленобласти собаки-полицейские искали наркотики и взрывчатку в автобусах / Фото: Администрация ЛенобластиВ Ленобласти собаки-полицейские искали наркотики и взрывчатку в автобусах / Фото: Администрация Ленобласти
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В Ленинградской области прошел рейд по выявлению нелегальных перевозчиков, в котором впервые приняли участие четвероногие полицейские. В четверг, 27 февраля, собаки проверили пассажирские автобусы в Гатчинском районе, в которых искали наркотики и взрывчатку.

Межведомственная транспортная комиссия проверила 15 автобусов, включая те, что работают на международных маршрутах до Киева, Одессы и Варшавы.

Четвероногие полицейские внимательно проверили багаж всех пассажиров / Фото: Администрация Ленобласти

Четвероногие полицейские внимательно проверили багаж всех пассажиров / Фото: Администрация Ленобласти

- Такую практику однозначно будем продолжать. Это приобретает особенную актуальность в преддверии летнего наплыва туристов в Санкт-Петербург из-за международных футбольных матчей. Тем более, что стадион в Рощино будет использоваться как тренировочная база, — рассказал замначальника управления по транспорту Ленобласти Михаил Присяжнюк.

В результате, наркотиков и взрывчатых веществ в багаже пассажиров обнаружено не было. Собаки только несколько раз среагировали на аптечки.

Одно транспортное средство отправилось на спецстоянку: у шофера не оказалось водительского удостоверения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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