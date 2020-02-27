Снегопад накроет Ленобласть в пятницу

27 Февр. 2020 2020-02-27T16:42:56+03:00

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Под конец календарной зимы в Петербурге и Ленинградской области немного разыгралась сезонная погода. В пятницу, 28 февраля, в регионе ожидается снегопад, где-то умеренный, а где-то и сильный. Синоптики обещают, что погода будет облачная, но на западе области будут и небольшие прояснения.

- Температура воздуха в ночь на пятницу в области опустится до минус 2-7 градусов, в некоторых частях до минус 10-13. Днем потеплеет до минус 1-6 градусов. На дорогах гололед, - сообщили в МЧС Ленобласти.

Также ночью ожидается сильный, восточный ветер 6-11 метров в секунду, днем направление сменится на северное до 4-9 метров в секунду.

В Петербурге в пятницу будет примерно такая же погода, как и в области, только без сильного снегопада. В ночь температура воздуха опустится до минус 3-5 градусов, днем будет стоять небольшой морозец – минус 1-3 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU