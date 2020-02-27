2020-02-27T16:55:27+03:00
Происшествия

В Ленобласти муж по видеосвязи ссорился с женой и прострелил себе голову

Скорую помощь вызвала соседка пострадавшего
Петр КИБЕР
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Полиция разбирается в причинах кровавой драмы в Ленобласти.Полиция разбирается в причинах кровавой драмы в Ленобласти.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Кровавая семейная драма развернулась в селе Павлово Всеволожского района Ленинградской области. Здесь муж, расстроенный предстоящим разводом и тем, что жена уехала, сначала поругался с ней по видеосвязи и прострелил себе голову.

- В 14:41 26 февраля в полицию поступило сообщение от диспетчера службы «03», который сообщил, что бригада врачей выехала на вызов об огнестрельном ранении у мужчины, но в квартиру попасть не может, - сообщает источник в правоохранительных органах.

Медики рассказали, что чуть раньше им позвонила соседка мужчины, которой, в свою очередь, набрала супруга пострадавшего. Она сообщила, что находится в Беларуси, куда уехала, так как намерена развестись с мужем. В момент инцидента они разговаривали по видеосвязи, начали ругаться и муж схватил что-то похожее на пистолет, после чего связь оборвалась.

Дверь в квартиру в итоге вскрыли сотрудники МЧС, которые обнаружили человека в луже крови с ранением головы. Рядом лежало и оружие. Мужчину увезли на скорой, его состояние на данный момент неизвестно. Все обстоятельства и причины ЧП выясняют полицейские.

ИСТОЧНИК KP.RU

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