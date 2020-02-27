2020-02-27T17:25:08+03:00
Общество

Власти Петербурга согласовали марша памяти Немцова

Шествие состоится 29 февраля и начнется у метро «Горьковская»
Петр КИБЕР
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В Петербурге согласовали марш памяти Немцова.В Петербурге согласовали марш памяти Немцова.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Администрация Санкт-Петербурга с третьего раза согласовала марш памяти Бориса Немцова. Об этом сообщил один из организаторов мероприятия депутат петербургского Заксобрания Максим Резник.

- Оргкомитет марша памяти Немцова согласовал мероприятие 29 февраля. В 12:00 сбор у станции метро «Горьковская» и шествие до Троицкой площади. Около 13:00 – траурная акция у Соловецкого камня, - написал парламентарий в своем телеграм-канале.

Организаторы отмечают, что согласован в итоге не совсем тот маршрут, который они хотели, но это лучше, чем Удельный парк, который им предлагали дважды. Разрешение на шествие удалось получить лишь с третьего раза.

Напомним, что в нынешнем году исполнилось 5 лет с момента гибели Бориса Немцова. Политик был застрелен киллером 27 февраля 2015 года, когда шел по Большому Москворецкому мосту столицы России.

В 2017 году убийца Немцова был осужден на 20 лет тюрьмы. Его сообщники получили сроки от 11 до 19 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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