Со льда Финского залива спасли вмерзшего в лед лебедя
Умирающего лебедя, почти как из балета Чайковского, спасли со льда Финского залива небезразличные петербуржцы. Белоснежная птица получила травму позвоночника и медленно вмерзала в лед. Жить ей оставалось считанные часы. Но люди пришли на помощь. Они вырвали лебедя из лап смерти и предали его ветеринарам.
- Доехал. Плохенький. Травма позвоночного столба, - написали «ВКонтакте» специалисты петербургского центра помощи диким животным «Сирин».
Сейчас состояние птицы оценивается как тяжелое. Ближайшие два дня покажут, сможет ли лебедь выжить и полностью восстановиться.
Стоит сказать, что «Центр реабилитации и реинтродукции диких животных «Сирин» работает как Благотворительный фонд. Он не имеет государственного финансирования, дотаций и работает лишь на пожертвования и при помощи волонтеров и партнеров.
Месяц работы центра обходится минимум в 120 тысяч рублей. На февраль пока собрано меньше половины. Все, кто желает помочь, могут это сделать пожертвование через страничку центра в соцсетях. Там же есть более подробная информация.
ИСТОЧНИК KP.RU