Со льда Финского залива спасли вмерзшего в лед лебедя

27 Февр. 2020 2020-02-27T18:27:40+03:00

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Умирающего лебедя, почти как из балета Чайковского, спасли со льда Финского залива небезразличные петербуржцы. Белоснежная птица получила травму позвоночника и медленно вмерзала в лед. Жить ей оставалось считанные часы. Но люди пришли на помощь. Они вырвали лебедя из лап смерти и предали его ветеринарам.

- Доехал. Плохенький. Травма позвоночного столба, - написали «ВКонтакте» специалисты петербургского центра помощи диким животным «Сирин».

Сейчас состояние птицы оценивается как тяжелое. Ближайшие два дня покажут, сможет ли лебедь выжить и полностью восстановиться.

Стоит сказать, что «Центр реабилитации и реинтродукции диких животных «Сирин» работает как Благотворительный фонд. Он не имеет государственного финансирования, дотаций и работает лишь на пожертвования и при помощи волонтеров и партнеров.

Месяц работы центра обходится минимум в 120 тысяч рублей. На февраль пока собрано меньше половины. Все, кто желает помочь, могут это сделать пожертвование через страничку центра в соцсетях. Там же есть более подробная информация.

sirinixa В Петербурге со льда спасли умирающего лебедя

ИСТОЧНИК KP.RU