2020-02-27T18:51:31+03:00
Общество

Гранитный шар, укатившийся с Воскресенской набережной, зафиксировал «Мостотрест»

Каменное изваяние унесло во время шторма «Элен» 24 февраля
Петр КИБЕР
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На Воскресенской набережной установили укатившийся шар. Фото: "Мостотрест"На Воскресенской набережной установили укатившийся шар. Фото: "Мостотрест"
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Гранитные шары на Стрелке Васильевского острова - один из символов Петербурга. Если они «плавают», то это явный признак серьезного наводнения. Но есть в городе и другие шары - на Воскресенской набережной. И один из таки сдуло ветром во время шторма в понедельник. В четверг фигуру возвращали на место.

- 24 февраля в Санкт-Петербурге был пик шторма, который в город принес циклон «Элен». Из-за резкого усиления ветра и сильного подъема уровня воды в реке Неве на парадном спуске Воскресенской набережной, один из гранитных шаров сместился с проектного положения и откатился на несколько метров от постамента, - сообщает пресс-служба «Мостотреста».

Непорядок заметили горожане, который и сообщили куда надо. Уже на следующий день специалисты закрепили шарик, чтобы больше никуда не укатывался, а на 27 число была назначена операция по возвращению гранитного элемента на «родное» место.

При помощи крана шар установили на постамент и закрепили.

«Справка «КП»:

Парадный спуск Воскресенской набережной (набережной Робеспьера), украшенный двумя крупными гранитными шарами на нижней площадке, был открыт в 1971 году. Сам участок, представляющий собой двухъярусную стенку с лестницей-сходом для прохода под Литейным мостом, строился по проекту ленинградских архитекторов в течение четырех лет. Он расположен на оси проспекта Чернышевского.

Основание шара пришлось зачистить, а потом приварить к постаменту. Фото: "Мостотрест"

Основание шара пришлось зачистить, а потом приварить к постаменту. Фото: "Мостотрест"

ИСТОЧНИК KP.RU

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