В Петербург прибыл автобус, на котором ехал больной коронавирусом иранец

27 Февр. 2020 2020-02-27T19:19:30+03:00

"Привет" из Китая обнаружился у иранца, живущего в Эстонии. А ехал он на автобусе, курсирующем до Петербурга.

Изменить размер текста: A A

Эпидемия коронавируса, бушующая в Китае и пугающая весь мир, добралась до Эстонии. Здесь болезнь диагностировали у гражданина Ирана, приехавшего в Таллин через Латвию. Казалось бы, при чем тут Петербург? Но иранец прибыл в Эстонию на междугородном автобусе, который потом взял новых пассажиров и в тот же день отправился в Северную столицу России.

- Автобус дважды за это время проходил плановые клининговые работы, мойку, уборку, и в Таллине и в Петербурге, - рассказали «Мойке 78» в компании-перевозчике.

Правда о том, что именно на их автобусе ехал зараженный человек, транспортники узнали лишь через 12 часов. За это время пассажирская машины успела доехать в Санкт-Петербург и отправиться обратно в столицу Эстонии.

В компании уверяют, что опасности для пассажиров нет, а через предметы вирус не передается и обычной уборки достаточно. Тем не менее уже пообещали отправить автобус на полную дезинфекцию по прибытию его в Таллин.

Отметим, что эвакуированных из Китая россиян закрыли на две недели в карантин, при этом забрали все вещи и одежду, включая нижнее белье и отдали их лишь после полной санобработки.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

ТЕМА ДНЯ. Что изменится в связи с появлением лаборатории для тестирования коронавируса в Петербурге 00:00 00:00

ИСТОЧНИК KP.RU