Пожарные около часа тушили вспыхнувшую двухкомнатную квартиру в Понтонном

27 Февр. 2020 2020-02-27T21:15:10+03:00

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В поселке Понтонном неподалеку от Колпино загорелась двухкомнатная квартира в доме №33 на улице Южной. Все случилось около 17:10. Рядом находятся школа и детский сад, поэтому свидетелей пожара было достаточно. Спасатели МЧС незамедлительно выехали на место.

- В двухкомнатной квартире площадью в 60 «квадратов» на первом этаже горела обстановка около 30 квадратных метров. В 18:05 пожар успешно ликвидировали. Сведения о пострадавших к нам не поступали, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Тушение пожара наблюдала толпа зевак и испуганных местных жителей. Фото: vk.com/spb_today

Всего огонь тушили 17 пожарных и 5 единиц техники. Весь процесс собрал на улице множество зевак и напуганных жильцов пятиэтажки. По словам очевидцев из группы «А в это время в Понтонном (Колпинский район)» во «Вконтакте», пожарные как минимум проверили еще два верхних этажа. Окно загоревшейся комнаты пришлось выбить. Судя по фотографиям с места, имущество восстановлению не подлежит да и от запаха гари местные жители избавятся не сразу.

ИСТОЧНИК KP.RU