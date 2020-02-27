Хулиганки станцевали канкан и выбили стекло входной двери многоэтажки в Мурино

27 Февр. 2020 2020-02-27T21:45:32+03:00

Молодые девушки пинали стекло без остановки, пока окончательно его не выбили [видео]

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В сообществе «Новости Мурино и Девяткино» во «Вконтакте» опубликовали видеозапись с камеры наблюдения, где молодые хулиганки, проводившие буйную ночь, решили выбить стекло у входной двери в парадную одного из домов на Петровском бульваре.

По словам местных жителей, это уже вторая пострадавшая парадная в данном доме за февраль. Фото: vk.com/murino_devyatkino

Все произошло 27 февраля в 03:35. По неизвестным причинам веселые девушки решили остановиться возле третьей парадной. Они начали танцевать что-то вроде канкана, ухватившись друг за друга, и пиная ногами по входной двери. В какой-то момент дамы отвлекаются от хулиганства и перекидываются парой фраз с прохожими или знакомыми, а затем вновь берутся за старое. Как итог – выбитое стекло двери.

- В парадную заходить не стали. Толкнули, разбили, поржали и отметили себя на камеру. Это уже вторая парадная за последний месяц в этом доме. Остается надеяться, что УК уже написала заявление на вандалок, - пишет местный житель.

О хулиганках рассказали в соцсетях. Фото: vk.com/murino_devyatkino

Хулиганки выбили стекло входной двери в парадную в Мурино.Видео: vk.com/murino_devyatkino

ИСТОЧНИК KP.RU