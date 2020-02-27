За 2019 год Петербург пополнил бюджет собственными доходами на 55 млрд рублей

27 Февр. 2020 2020-02-27T22:12:37+03:00

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В 2019 году казна Петербурга пополнилась сразу 55 млрд рублей, которые являются чистым собственным доходом города. Об этом стало известно 27 февраля на заседании расширенной коллегии Управления ФНС России по Северной столице. Именно там губернатор подвел финансовые итоги прошлого года.

- Доходная часть бюджета составила 629 млрд и 670 млн рублей, а расходная часть – 666 млрд и 802 млн рублей. Показатель роста налоговых доходов - 10,5%. Это 8 млрд и 800 млн рублей. Мы добиваемся компенсации потерь бюджета по налогу на имущество организаций, - отметил Александр Беглов.

За последние 5 лет в Петербурге выросли на 29% налоговые поступления. Это объясняется успешной «цифровизацией» государственных услуг. На 1 января 2020 года задолженность по налогам перед бюджетом составила 20 млрд и 900 млн рублей. Власти намерены снижать эти цифры, ведь они могут пойти на детские сады и школы.

В целом в новом году увеличили расходы по всем фронтам в городе. Траты на образование выросли на 9,6 млрд рублей, на здравоохранение – на 11,6 млрд, на приобретение соцобъектов – на 6 млрд, на субсидии школам и детским садам – более чем на 7 млрд, на ремонт дорог – почти на 3 млрд. Увеличились расходы и на региональные доплаты к пенсиям – сразу на 1,6 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU