2020-02-27T22:58:52+03:00
Общество

Врачи детской поликлиники во Всеволожске жалуются на воровство вещей из игровой комнаты и разрисованные стены

Украли даже флешку с детскими мультфильмами, которые дети смотрели в ожидании приема
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
В детской поликлинике Всеволожска постоянно крадут игрушки и пачкают стены. Фото: vk.com/vkmb_ruВ детской поликлинике Всеволожска постоянно крадут игрушки и пачкают стены. Фото: vk.com/vkmb_ru
Изменить размер текста:

В группе «Всеволожского портала здоровья» во «Вконтакте» появился крик души сотрудников местной детской поликлиники, которые пожаловались на горе-родителей, позабывших о воспитании своих чад. Дело в том, что из игровой комнаты в больнице систематически пропадают игрушки. Оттуда даже стащили флешку с мультфильмами, которые дети смотрели в ожидании приема у врача.

Дошло и до того, что ребята, оставленные без присмотра, разрисовывают стены учреждения.

- Понятно, что ребенок потратил на эту роспись не мгновение – чем занимались в это время взрослые? Умилялись художественными способностями или «залипали» в мобильном телефоне? Также дети вынимают целыми пачками одноразовые стаканчики из держателей у кулеров и бросают их, смяв и испортив, - сетуют сотрудники поликлиники.

В больнице создали комфортные условия для детей, но все маленькие пациенты и их родители научились себя вести. Фото: vk.com/public171624698

В больнице создали комфортные условия для детей, но все маленькие пациенты и их родители научились себя вести. Фото: vk.com/public171624698

Работники больницы хотят, чтобы их труд ценили, ведь они прилагают огромные усилия, чтобы поддерживать уют, чистоту и порядок. Каждый день к ним приходят очень много маленьких пациентов.

- Мы очень старались, чтобы создать комфортные условия для вас и ваших детей – продумали дизайн и разрисовали стены веселыми рисунками, устроили игровые комнаты, разместили телевизоры с мультиками в зонах ожидания, поставили кулеры, - пишут работники детской больницы.

Под конец открытого обращения сотрудники поликлиники выразили надежду, что родители возьмутся за свой ум и воспитание малышей.

Жалоба появилась сразу в нескольких группах Всеволожска во "Вконтакте". Фото: vk.com/vkmb_ru

Жалоба появилась сразу в нескольких группах Всеволожска во "Вконтакте". Фото: vk.com/vkmb_ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ученые СПбГУ выяснили, как паразиты превращают ракообразных в «зомби-феминисток»
Полуголые экоактивисты устроили «летний» отдых в Таврическом саду
Зарядка с чирлидершами встряхнула чиновников на заседании правительства Ленобласти
Врачи детской поликлиники во Всеволожске жалуются на воровство вещей из игровой комнаты и разрисованные стены
За 2019 год Петербург пополнил бюджет собственными доходами на 55 млрд рублей
Хулиганки станцевали канкан и выбили стекло входной двери многоэтажки в Мурино
Пожарные около часа тушили вспыхнувшую двухкомнатную квартиру в Понтонном
Подозреваемым в подготовке новогоднего теракта в Петербурге продлили сроки ареста
Численность реального населения Петербурга на 32% превышает данные Росстата
Директор петербургского театра кукол предстанет перед судом по делу о взятке
Гостиницы в Петербурге снизили цены из-за коронавируса
Существование «снежного картеля» в Петербурге подтвердилось апелляцией ФАС
В Петербург прибыл автобус, на котором ехал больной коронавирусом иранец
Гранитный шар, укатившийся с Воскресенской набережной, зафиксировал «Мостотрест»
Со льда Финского залива спасли вмерзшего в лед лебедя
Власти Петербурга согласовали марша памяти Немцова
В Петербурге возобновили охоту на нарушителей правил парковки
В Ленобласти муж по видеосвязи ссорился с женой и прострелил себе голову
Снегопад накроет Ленобласть в пятницу
Анну Митянину уволили с должности вице-губернатора Петербурга
Пропавшего 9-летнего школьника нашли в торговом центре Всеволожского района
Собаки-полицейские впервые проверили автобусы Ленобласти на наркотики и взрывчатку
Привычка жениться: Петербурженка шесть раз вышла замуж по расчету