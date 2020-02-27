Врачи детской поликлиники во Всеволожске жалуются на воровство вещей из игровой комнаты и разрисованные стены

27 Февр. 2020 2020-02-27T22:58:52+03:00

Украли даже флешку с детскими мультфильмами, которые дети смотрели в ожидании приема

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В группе «Всеволожского портала здоровья» во «Вконтакте» появился крик души сотрудников местной детской поликлиники, которые пожаловались на горе-родителей, позабывших о воспитании своих чад. Дело в том, что из игровой комнаты в больнице систематически пропадают игрушки. Оттуда даже стащили флешку с мультфильмами, которые дети смотрели в ожидании приема у врача.

Дошло и до того, что ребята, оставленные без присмотра, разрисовывают стены учреждения.

- Понятно, что ребенок потратил на эту роспись не мгновение – чем занимались в это время взрослые? Умилялись художественными способностями или «залипали» в мобильном телефоне? Также дети вынимают целыми пачками одноразовые стаканчики из держателей у кулеров и бросают их, смяв и испортив, - сетуют сотрудники поликлиники.

В больнице создали комфортные условия для детей, но все маленькие пациенты и их родители научились себя вести. Фото: vk.com/public171624698

Работники больницы хотят, чтобы их труд ценили, ведь они прилагают огромные усилия, чтобы поддерживать уют, чистоту и порядок. Каждый день к ним приходят очень много маленьких пациентов.

- Мы очень старались, чтобы создать комфортные условия для вас и ваших детей – продумали дизайн и разрисовали стены веселыми рисунками, устроили игровые комнаты, разместили телевизоры с мультиками в зонах ожидания, поставили кулеры, - пишут работники детской больницы.

Под конец открытого обращения сотрудники поликлиники выразили надежду, что родители возьмутся за свой ум и воспитание малышей.

Жалоба появилась сразу в нескольких группах Всеволожска во "Вконтакте". Фото: vk.com/vkmb_ru

ИСТОЧНИК KP.RU