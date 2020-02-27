2020-02-27T23:56:02+03:00
Здоровье

Зарядка с чирлидершами встряхнула чиновников на заседании правительства Ленобласти

Чиновники заметно взбодрились от внезапного интерактива [видео]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Физкультминутку с чирлидершами провели чиновники на заседании правительства Ленобласти. Фото: vk.com/pravitelstvo_lenoblФизкультминутку с чирлидершами провели чиновники на заседании правительства Ленобласти. Фото: vk.com/pravitelstvo_lenobl
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Физкульминутку с чирлидершами провели чиновники Ленобласти на очередном заседании правительства. Более часа губернатор Александр Дрозденко и его помощники обсуждали различные насущные вопросы. Однако в какой-то момент официоз резко сошел на нет.

- Александр Юрьевич, если позволите, то продолжая те традиции, которые вы заложили в прошлом году, предлагаю начать обсуждение следующего вопроса с хорошей разминки. Мы пригласили для этого специалистов, - сказал Дмитрий Ялов, председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности.

Далее на сцену вышли красивые спортивные девушки явно из мира чирлидинга, которые провели для удивленных чиновников бодрую разминку. В итоге никто не филонил, хотя некоторые и стеснялись.

Депутаты Ленобласти сделали зарядку под музыку во время заседания.Две девушки в костюмах черлидеров показывали депутатам нехитрые движения, которые те повторяли. Члены парламента выполняли махи руками, двигали кистями и делали повороты корпуса

- Пожалуйста, коллеги, проголосуйте и будем начинать каждое правительство с разминки, - отметил после окончания физкультминутки Александр Дрозденко.

Оказалось, что таким оригинальным способом чиновники подошли к подведению итогов года здорового образа жизни в Ленобласти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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