Зарядка с чирлидершами встряхнула чиновников на заседании правительства Ленобласти

27 Февр. 2020 2020-02-27T23:56:02+03:00

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Физкульминутку с чирлидершами провели чиновники Ленобласти на очередном заседании правительства. Более часа губернатор Александр Дрозденко и его помощники обсуждали различные насущные вопросы. Однако в какой-то момент официоз резко сошел на нет.

- Александр Юрьевич, если позволите, то продолжая те традиции, которые вы заложили в прошлом году, предлагаю начать обсуждение следующего вопроса с хорошей разминки. Мы пригласили для этого специалистов, - сказал Дмитрий Ялов, председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности.

Далее на сцену вышли красивые спортивные девушки явно из мира чирлидинга, которые провели для удивленных чиновников бодрую разминку. В итоге никто не филонил, хотя некоторые и стеснялись.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/763372" frameborder="0"></iframe> Депутаты Ленобласти сделали зарядку под музыку во время заседания.Две девушки в костюмах черлидеров показывали депутатам нехитрые движения, которые те повторяли. Члены парламента выполняли махи руками, двигали кистями и делали повороты корпуса

- Пожалуйста, коллеги, проголосуйте и будем начинать каждое правительство с разминки, - отметил после окончания физкультминутки Александр Дрозденко.

Оказалось, что таким оригинальным способом чиновники подошли к подведению итогов года здорового образа жизни в Ленобласти.

ИСТОЧНИК KP.RU