Ученые СПбГУ выяснили, как паразиты превращают ракообразных в «зомби-феминисток»

28 Февр. 2020 2020-02-28T00:30:21+03:00

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Ученые из СПбГУ и Зоологического института РАН выяснили, как ракообразные превращают своих собратьев в «зомби-феминисток». Этому посвящена большая статья, опубликованная на английском языке в журнале Scientific Reports. Исследователи на протяжении долгого времени наблюдали за корнеголовыми ракообразными, которые являются одними из самых продвинутых паразитов на планете.

- Они способны формировать паразит-хозяинный интерфейс. В мозге «жертвы» появляется практически «центр управления полетами» - бокаловидный орган, который выделяет в нервную ткань вещества, помогающие управлять хозяином. Такому «зомбированию» подвластны крабы и раки-отшельники. Паразит заставляет их вести себя как беременные самки, - приводят выдержки из исследования в пресс-службе СПбГУ.

Далее ученые постараются найти ответ на вопрос, как именно паразиту удается создать новообразования в нервной ткани взрослых животных. Это по-настоящему удивительное явление. Изучение этих механизмов в будущем, возможно, позволит понять, можно ли восстанавливать нервную ткань и в организме человека.

ИСТОЧНИК KP.RU