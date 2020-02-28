В Мурино объявились лентяи, выбрасывающие мусор из многоэтажек на машины и головы людей

28 Февр. 2020 2020-02-28T01:12:17+03:00

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В группе «Девяткино LIVE | Мурино» появилась публикация, в которой местный житель пожаловался на неизвестного мужчину, скинувшего на его автомобиль пустую бутылку от алкоголя. Хулиган живет в доме №19 на улице Новой. В результате действий лентяя разбилось лобовое стекло машины. Теперь злоумышленника хотят найти, тем более что это не первая его «шалость».

- Все случилось 27 февраля в период с 9 утра до 7 вечера. Мужчина систематически выбрасывает бутылки из окна. Огромная просьба, кто обладает какой-либо информацией, позвонить по телефону либо написать в личные сообщения. Заранее спасибо! – пишет владелец пострадавшего авто.

Позже в комментариях нашлись и другие свидетели пикирующего мусора.

- Недавно видела конечную стадию полета бутылки из этой многоэтажки. Видимо, там не один такой метатель, потому что в моем случае бросали ближе к середине дома, явно с последних этажей. Попало в метрах 4-5 за машинами, - рассказывает местная жительница.

В Мурино подобная проблема, по словам горожан, встречается в разных местах – в ЖК «Ласточка», в доме №7 на улице Шувалова, и, например, в доме №17 на Воронцовском бульваре. Из окон скидывают даже арбузы.

Обо всем рассказали в соцсетях. Фото: vk.com/9kino.live

ИСТОЧНИК KP.RU