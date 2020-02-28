Гонщик снес ограду на Приморском шоссе и чуть не улетел в залив

28 Февр. 2020 2020-02-28T08:10:08+03:00

Иномарка снесла забор на Приморском шоссе и чуть не улетела в залив Фото: СОЦСЕТИ

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В Петербурге на Приморском шоссе произошла авария. Около семи часов вечера в четверг, 27 февраля, на пустой и ровной дороге иномарка «Хонда» черного цвета оказалась впечатана в ограждение, отделяющее трассу от залива. Машину занесло и выкинуло на обочину. Благо, серьезно никто не пострадал.

- На Приморском шоссе 457 «Хонда» на ровной дороге снесла оградку и чуть не улетела в залив, - рассказал в социальной сети очевидец произошедшего.

Как именно произошла авария, свидетель не рассказал. Пользователи соцсети предположили, что водитель за рулем иномарки оказался любителем погонять, не справился с управлением и оказался в заборе.

- Уснул что ли? Пустая же дорога, - удивились некоторые.

Сообщается, что водитель иномарки, попавшей в ДТП, остался жив и здоров. Как отмечает свидетель происшествия, автомобилист отделался испугом.

С причинами аварии предстоит разобраться инспекторам дорожной полиции.

Водитель иномарки на ровной дороге снес забор на Приморском шоссе .

ИСТОЧНИК KP.RU