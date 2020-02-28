Пенсионерка спасла от уголовного дела «внука», который оказался мошенником

28 Февр. 2020 2020-02-28T09:10:43+03:00

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В Петербурге 82-летняя женщина стала жертвой мошенника, сыгравшего на доверии и наивности пенсионерки. В четверг, 27 февраля, старушка отдала неизвестному мужчине большую сумму своих сбережений – 100 тысяч рублей – думая, что спасает своего внука от беды. Однако оказалось, что ее просто обманули.

- Около пяти часов вечера, 27 февраля, пенсионерка обратилась в полицию и рассказала, что ее обманул мошенник. По словам женщины, в час дня ей позвонил некий мужчина и представился ее внуком и сказал, что попал в беду, - сообщили в главном управлении МВД Петербурга.

«Внук» рассказал бабушке историю о том, что он нанес кому-то телесные повреждения. Но ситуацию, якобы можно не доводить до уголовного дела. Для этого избитому человеку надо заплатить 100 тысяч рублей.

Добросердечная пенсионерка, не понимая, что это обман, поспешила помочь лже-внуку. Она пошла в отделение банка, сняла с карты деньги и в арке одного из домов встретилась с неизвестным мужчиной, которому отдала 100 тысяч рублей.

Спустя пару часов, поняв, что ее обманули, женщина позвонила в полицию. Правоохранители возбудили уже настоящее уголовное дело. Сейчас мошенника разыскивают.

ИСТОЧНИК KP.RU