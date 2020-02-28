2020-02-28T13:40:13+03:00
Происшествия

Труп мужчины нашли за дачей Безобразовых в Петербурге

Местный житель наткнулся на мертвое тело, когда кормил бездомных собак
Лилия КОЗЛОВА
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Труп неизвестного нашел мужчина за даче Безобразовых в ПетербургеТруп неизвестного нашел мужчина за даче Безобразовых в ПетербургеФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Пугающую находку сделал житель Петербурга. Утром в четверг, 27 февраля, 49-летний мужчина гулял в Красногвардейском районе около дачи Безобразовых, где подкармливал бездомных псов. Неожиданно за историческим зданием он наткнулся на труп.

- Петербуржец рассказал, что в 7 часов утра напротив дома 37 на улице Передовиков, за дачей Безобразовых в кирпичном одноэтажном здании, нашел труп мужчины. На вид умершему 30-40 лет, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

На указанное место прибыли сотрудники полиции. Они осмотрели тело. Это был мужчина, ростом около 170 сантиметров, худой, с темными волосами средней длины и бородой. Одет он был в серую толстовку с капюшоном и черную куртку с белыми полосками.

При первом осмотре правоохранители не обнаружили на трупе признаков насильственной смерти. Тело было направлено в морг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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