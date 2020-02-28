Лесовозы разрушили дороги в Ленинградской области

28 Февр. 2020 2020-02-28T14:24:09+03:00

Лесовозы оставили жителей деревень под Лугой без дороги / Фото: Администрация Ленобласти

Жители деревень под Лугой практически остались без связи с большой землей

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В Ленинградской области лесозаготовители разрушают дороги под Лугой. Как сообщили в администрации региона в пятницу, 28 февраля, серьезно пострадали региональные трассы «Чолово — Клуколово — Милодежь» и Красный Маяк — Пехенец — Киевское шоссе».

- Без связи с большой землей могут остаться деревни Чолово, Клуколово, Милодеж, Бор и Владычкино. Погрузка древесины ведется вечером и ночью, груженные лесовозы сразу же выезжают на встречную полосу, создавая аварийную ситуацию, - бьют тревогу в администрации Ленобласти.

По предписанию ГКУ «Ленавтодор» дорожные службы вновь перекопали незаконные съезды к местам заготовки древесины, которую ведут компании ООО «Альфа» и ООО «Кедр». Организации предпочитают засыпать канавы вдоль дорог пиленными бревнами, по которым тяжелые КРАЗы и УРАЛы выезжают на областные дороги.

Дорожники также обратились в полицию для пресечения строительства новых нелегальных съездов.

ИСТОЧНИК KP.RU